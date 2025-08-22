Αποκάλυψη «βόμβα» για Μαζωνάκη: Η μητέρα του ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική

Μεγάλη ανατροπή φαίνεται πως έχουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ύστερα από τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αναφορικά με τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, τις προηγούμενες ημέρες.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής οδηγήθηκε στο ψυχιατρικό ίδρυμα στις 14 Αυγούστου έπειτα από εισαγγελική εντολή, ωστόσο πήρε εξιτήριο λίγες μέρες μετά και έχει επιστρέψει σπίτι του, καθώς δεν διαπιστώθηκε ότι χρήζει βοήθειας. Μάλιστα, όλα έγιναν χωρίς ο καλλιτέχνης να γνωρίζει το παραμικρό.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο πως την ψυχική βοήθεια για τον καλλιτέχνη είχαν ζητήσει η αδερφή του - με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη - και ο πατέρας του. Σύμφωνα όμως με όσα αναφέρθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8), εκείνη που ζήτησε τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη στην ψυχιατρική κλινική ήταν η μητέρα του, Κλειώ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον πατέρα και τη μητέρα του | NDP

Μαζωνάκης: Η μητέρα του πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα

Επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενη με μία από τις δυο αδελφές του και ζήτησε τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική υποστηρίζοντας ότι η ψυχική του κατάσταση έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Σημειώνεται πως η οικογένειά του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία τόνιζε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».

Μαζωνάκης: Ιδιαίτερο δέσιμο με τη μητέρα του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει μιλήσει ανοιχτά για το δέσιμο με τη μητέρα του, Κλειώ. Ανάμεσα στις αναμνήσεις που ξεχωρίζουν, υπάρχει μία στιγμή που είχε συγκινήσει κοινό και θαυμαστές: η μοναδική φορά που ο τραγουδιστής ανέβασε τη μητέρα του στην πίστα.

Πριν από λίγα χρόνια, το 2022, η μητέρα του τραγουδιστή είχε ανέβει ξανά στη σκηνή, στο Κατράκειο θέατρο της Νίκαιας, και είχε χορέψει ζεϊμπέκικο, με τον γιο της να της χτυπά παλαμάκια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χτυπά παλαμάκια στη μητέρα του που χορεύει | NDP

Ο Μαζωνάκης στην πίστα με τους γονείς του | NDP

Μαζωνάκης: «Θα καταθέσει μηνύσεις»

Τις επόμενες κινήσεις του ετοιμάζει ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη, μετά το εξιτήριο που πήρε ο λαϊκός τραγουδιστής το μεσημέρι της Πέμπτης, από το Δρομοκαΐτειο.

Ο καλλιτέχνης, όπως έχει γίνει γνωστό, είναι αποφασισμένος να καταθέσει μηνύσεις κατά στενών συγγενών του και συγκεκριμένα, όπως είχε γίνει γνωστό, κατά της αδερφής και του πατέρα του.

Ο Μαζωνάκης τραγουδάει στο τραπέζι των γονιών του | NDP

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, ανέφερε σε νέα συνέντευξη πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι απόλυτα υγιής και δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Ο τραγουδιστής ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τους γιατρούς και μάλιστα συμφώνησε, όπως είπε, να κάνει συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις για να φανεί η αλήθεια.

«Μπήκαμε στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12:30 και βγήκαμε πάλι από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15:00. Από την κεντρική είσοδο. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε, αυτό είναι σεβαστό» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Από εκεί και πέρα δεν κρυφτήκαμε. Τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας… Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία ο Γιώργος συμφώνησε να κάνει κι άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, που τα αποτελέσματά τους βγήκανε χθες. Χθες πήρε και επίσημα το οριστικό εξιτήριο και την ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν έχει κανένα ψυχικό νόσημα» συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

«Ο Γιώργος βγήκε από αυτή τη περιπέτεια δυνατός και αλώβητος. Ασφαλώς προβληματισμένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Η κατάστασή του είναι εξαιρετική. Τώρα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη. Το συζητάμε. Επαγγελματικά θα κάνει σύντομα κάποια εξαιρετικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν» πρόσθεσε ο Γιώργος Μερκουλίδης τονίζοντας ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων.