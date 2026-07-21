Η Μάγδα Φύσσα συνάντησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην προβολή του ντοκιμαντέρ «Απόδραση από τα Βούρλα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρεβρέθηκε στην προβολή της ταινίας «Απόδραση από τα Βούρλα» στο πλαίσιο του τετραήμερου αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης, όπου εκεί συνάντησε την Μάγδα Φύσσα.

Ο προπονητής του μπασκετικού Ολυμπιακού παρακολούθησε την ταινία που αφορά την απόδραση των 27 πολιτικών κρατουμένων από τις φυλακές των Βούρλων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο πατέρας του Γ. Μπαρτζώκα, Ανδρέας.

Στην προβολή της ταινίας συνομίλησε με την μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα. Όπως φαίνεται από φωτογραφίες φαίνεται να είχαν μια θερμή συζήτηση.

Τα γεγονότα στα Βούρλα πίσω από το ντοκιμαντέρ

Η ιστοσελίδα του Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αναφέρει αναλυτικά την ιστορία της απόδρασης από τις φυλακές των Βούρλων μια απόδραση που θεωρείται ιστορική. «1955, λίγο μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Στις φυλακές των Βούρλων, στον Πειραιά, 27 πολιτικοί κρατούμενοι οργανώνουν μια από τις πιο εντυπωσιακές αποδράσεις στην παγκόσμια ιστορία. Οι φύλακες τους παρακολουθούν κάθε στιγμή.

Το ΚΚΕ, το κόμμα στο οποίο πιστεύουν, είναι αντίθετο στις αποδράσεις. Χωρίς να το ξέρουν ούτε οι υπόλοιποι κρατούμενοι σύντροφοι τους καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο: να σκάψουν μια σήραγγα κάτω από τη φυλακή, κάτω από τον δρόμο και να βγουν απέναντι, στην ελευθερία. 50 χρόνια μετά, ο Στέλιος Κούλογλου βρήκε τους πρωταγωνιστές της απόδρασης και κατέγραψε τη συγκλονιστική ιστορία τους», σημειώνει το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.