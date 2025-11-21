Μενού

Γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων: Συγκίνηση στην έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

Με υπερηφάνεια η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Σήμερα( 21/11), η Ελλάδα γιορτάζει μια μεγάλη –διπλή– εορτή: τα Εισόδια της Θεοτόκου και την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το πρωί, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας, με τη συμμετοχή αγήματος της Προεδρικής Φρουράς. Το Μουσικό Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος απέδωσε το εμβατήριο και ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Παρόντες στην τελετή ήταν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς ΓΕΣ και ΓΕΝ.

Στις 11:00 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ στις 12:00 παρά 20 θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα μεταβεί στον σταθμό Μετρό Συντάγματος, όπου, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις της διακλαδικής Έκθεσης.

