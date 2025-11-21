Γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων: Συγκίνηση στην έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

Σήμερα( 21/11), η Ελλάδα γιορτάζει μια μεγάλη –διπλή– εορτή: τα Εισόδια της Θεοτόκου και την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το πρωί, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας, με τη συμμετοχή αγήματος της Προεδρικής Φρουράς. Το Μουσικό Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος απέδωσε το εμβατήριο και ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
Παρόντες στην τελετή ήταν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς ΓΕΣ και ΓΕΝ.
Στις 11:00 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ στις 12:00 παρά 20 θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Αμέσως μετά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα μεταβεί στον σταθμό Μετρό Συντάγματος, όπου, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις της διακλαδικής Έκθεσης.
