Global Sumud Flotilla: Ιστιοφόρο του στολίσκου προσάραξε στη Γαύδο

Ιστιοφόρο της αποστολής Global Sumud Flotilla, για τη Λωρίδα της Γάζας, προσάραξε σε βραχώδη ακτή της Γαύδου.

Global-Sumud-Flotilla
Σε βραχώδη ακτή της Γαύδου προσάραξε ένα από τα ιστιοφόρα του στολισκού Global Sumud Flotilla, για τη Γάζα που έμεινε ακυβέρνητο και χωρίς πλήρωμα μετά την επιχείρηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, νότια της Κρήτης. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων το περίπου 13 μέτρων ιστιοφόρο με την ονομασία «Trinidad» έχει προσαράξει και έχει πάρει κλίση με την αριστερή μεριά περίπου μισό μίλι από τον Κόρφο προς την Τρυπητή.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος έκαναν αυτοψία στο σημείο και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα μεταβούν εκ νέου στην θαλάσσια περιοχή προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκτησης του σκάφους, κάτι όμως που θεωρείται πολύ δύσκολο λόγω του σημείου που έχει προσαράξει.
 

