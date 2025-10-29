Γλυφάδα: Άστεγος χτύπησε με πέτρα 70χρονη που τάιζε αδέσποτα - Δίνει μάχη για τη ζωή της

Άστεγος άνθρωπος χτύπησε 70χρονη γυναίκα στην Γλυφάδα «μέχρι θανάτου», η οποία σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες δίνει μάχη για τη ζωή της.

Όλα ξεκίνησαν, όταν η 70χρονη γυναίκα τάιζε αδέσποτες γάτες με τις φίλες της οι οποίες είναι χειμερινές κολυμβήτριες και κατά τη διάρκεια του περιστατικού κολυμπούσαν στη θάλασσα.

Ένας 38χρονος άστεγος που ζει στην ευρύτερη περιοχή, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, της επιτέθηκε με μια πέτρα την ώρα που τάιζε τις γάτες.

Όπως επισημαίνει το Mega, την χτυπούσε αλύπητα στο κεφάλι και δεν σταμάτησε ούτςε όταν η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο έδαφος χάνοντας τις αισθήσεις της.

Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βούλας, που εκεί κατευθείαν εισήχθη στη ΜΕΘ, σε ιδιωτική κλινική. Για πέμπτο 24ωρο νοσηελυεύται σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι, ο δράστης μάλλον ζούσε σε δομή και είχε ψυχιατρικά προβλήματα. Είχε συλληφθεί για κλοπές το 2023 και το 2024.

Γλυφάδα: Tι δήλωσε η κόρη της 70χρονης

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει», λέει η κόρη της στο Mega.

«Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου να κρατάει πέτρα στο χέρι του. Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια, γιατί είναι και χειμερινοί κολυμβητές και πηγαίνουν εκεί στη Γλυφάδα», συμπληρώνει η κόρη της 70χρονης.