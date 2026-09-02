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Γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας θύματα διάρρηξης στα Νότια Προάστια: Τα έκαναν «λίμπα» και άρπαξαν κοσμήματα

Διαρρήκτες δρουν στα Νότια Προάστια, κλέβοντας αντικείμενα αξίας. Τα πιο πρόσφατα θύματα της σπείρας, μια γνωστή παρουσιάστρια και ένας επιχειρηματίας.

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Διάρρηξη στα νότια προάστια | STAR@GLOMEX
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Γνωστή παρουσιάστρια έπεσε θύμα διάρρηξης κατά τη διάρκεια διακοπών, με τους δράστες μεταξύ άλλων να κλέβουν από το σπίτι της στα Νότια Προάστια κοσμήματα αξίας 150.000€. 

Την ίδια στιγμή, επίσης στην περιοχή, διέρρηξαν σπίτι γνωστού επιχειρηματία, στο οποίο μάλιστα φέρεται να έχουν εισβάλλει πέντε φορές σε διάρκεια λίγων μηνών. 

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο STAR, δείχνει τη στιγμή που ο δράστης, αγνοώντας τον συναγερμό που ηχούσε, μπαίνει στο σπίτι και το κάνει «φύλλο και φτερό». 

Σε δεύτερο ντοκουμέντο, δύο δράστες φαίνονται επίσης να μπαίνουν σε σπίτι για κλοπές φορώντας μάσκες για να έχουν καλυμμένα χαρακτηριστικά. 

Τέλος, σε ένα ακόμη βίντεο, φαίνεται η στιγμή που εισβάλλουν στον χώπρο της γνωστής παρουσιάστριας και δημοσιογράφου όσο εκείνη έλειπε για διακοπές καλοκαιριού. Οι δύο, απεικονίζονται να κόβουν τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, αποσυνδέοντας τον συναγερμό, ενώ ο άλλος κρατά έναν κουβά νερό. Αργότερα, κατάφεραν να σπάσουν τα κάγκελα και να μπουν από την κουζίνα. 

Αφού έκλεψαν τα κοσμήματα αξίας χιλιάδων ευρώ, τράπηκαν σε φυγή με το αυτοκίνητο του συνεργού τους. 

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