Γνωστός στην ΕΛΑΣ ο άνδρας που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα

Σεσημασμένος για κλοπές ήταν ο 47χρονος άνδρας που δολοφονήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Άγιο Παντελεήμονα.

dolofonia
Δολοφονία 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα | eurokinissi
Δολοφονημένος βρέθηκε ένας άνδρας στο δρόμο, στις 21.30 το βράδυ, στην οδό Μιχαήλ Βόδα 200, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, πρόκειται για έναν Αλβανό υπήκοο, περίπου 47 ετών (γεννημένος το 1978), ο οποίος έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ κοντά του βρέθηκαν δύο κάλυκες από πιστόλι.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν πως ο νεκρός άνδρας είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν και συγκεκριμένα είχε συλληφθεί το 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος επιβατών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει ως πιθανότερο κίνητρο της δολοφονίας, ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά.

ΕΛΛΑΔΑ