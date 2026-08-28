Γραμμή 4 του Μετρό: «Ψήνεται» λύση για τον «παγωμένο» σταθμό σε Ευαγγελισμό - Πάρκο Ριζάρη;

Ο σταθμός «Ευαγγελισμός» και η χωροθέτησή του στο πάρκο Ριζάρη αποτελούν, εδώ και σχεδόν 3 έτη, ένα από τα πλέον κρίσιμα και σύνθετα ανοιχτά μέτωπα για τη Γραμμή 4 του Μετρό Αθήνας (Τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Γουδή»), παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες, και δικαίως, στην επικαιρότητα επικράτησε το σημαντικό πρόβλημα στην Κυψέλη με τις ζημίες σε δεκάδες κτήρια και διαμερίσματα, τις εύλογες ανησυχίες των κατοίκων και το «πάγωμα», από τις αρχές Μαΐου, του Μετροπόντικα.

Όπως, πάντως, προκύπτει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Ελληνικό Μετρό προσανατολίζονται σε μια κοινώς αποδεκτή λύση μέσω της νέας ΤΕ.ΠΕΜ. (Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη) για τον συγκεκριμένο σταθμό.

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