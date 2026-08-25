Greek Mafia: Συνελήφθη 43χρονος στα Κατεχόμενα για τη δολοφονία του Ζαμπούνη

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα της Κύπρου, στην περιοχή της Κερύνειας, ο 43χρονος Ρώσος υπήκοος Αλεξέι Σόκπα (Alexey Shokpa), ο οποίος καταζητείται από την Interpol ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το τοπικό alphanews.live, εναντίον του 43χρονου απαγγέλθηκαν «κατηγορίες» για παράνομη παραμονή και παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης».

Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο ύποπτος διέμενε παράνομα στα κατεχόμενα για 389 ημέρες και είχε περάσει κρυφά προς τις ελεύθερες περιοχές μέσω της περιοχής της Τύμβου και επέστρεψε με τον ίδιο τρόπο στα κατεχόμενα τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 44χρονος Βαγγέλης Ζαμπούνης, μέλος της Greek Mafia, δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο με καταιγισμό πυρών, υπόθεση που η Ελληνική Αστυνομία συνδέει με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και τη δράση εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.