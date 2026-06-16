Γυναικοκτονία στη Δράμα: Οι επισκέψεις του ζευγαριού σε ψυχολόγο και το κλινικό «προφίλ» του 50χρονου

Εμπλουτίζονται τα δεδομένα για την διαρρηγμένη σχέση της 45χρονης με τον γυναικοκτόνο αστυνομικό σύντροφό της στη Δράμα, καθώς το ζεύγος φέρεται να προσπαθούσε να τερματίσει «πολιτισμένα» τη σχέση του.

Όπως μεταφέρει ο Alpha, το ζευγάρι επισκεπτόταν τακτικά ψυχολόγο, στον οποίο έλεγαν ότι τους ενδιέφερε πρωτίστως το να είναι ο χωρισμός τους ανώδυνος για τους ίδιους αλλά και για τα παιδιά τους.

Εδώ και περίπου έναν μήνα μάλιστα, το ζευγάρι επισκεπτόταν από κοινού τακτικά και πνευματικό, από τον οποίο ζητούσαν συμβουλές για το πώς να ξεπεράσουν τον χωρισμό.

Δράμα: Το είχε πάρει «βαριά»

Μεταξύ των δύο, ο ψυχολόγος φέρεται να έχει πει πως ο 50χρονος φονιάς ήταν αυτός που αντιμετώπιζε με περισσότερη δυσκολία την προοπτική του διαζυγίου.

Στις μεταξύ τους συνεδρίες, πάγιο θεραπευτικό αίτημα ήταν να τους βοηθήσει να «ξεπεράσουν» τον επικείμενο χωρισμό.

Ο συγκεκριμένος ψυχολόγος, ο οποίος είναι στρατιωτικός ιατρός που εξυπηρετεί και την αστυνομία, έβλεπε το ζεύγος των αστυνομικών ως πελάτες σε ιδιωτική και όχι υπηρεσιακή βάση.

Ο εν λόγω έχει τώρα κληθεί από την αστυνομία να καταθέσει, αναφέροντας πως ο 50χρονος έπασχε από αγχώδη διαταραχή, για την οποία του είχε χορηγήσει χάπια για κρίσεις πανικού, ενώ του είχε προτείνει και την επίσκεψη σε ψυχίατρο.

Υποστήριξε επίσης πως δεν είχε διαπιστώσει κατά τις συνεδρίες κάποια ένδειξη για τα δολοφονικά σχέδια του 50χρονου αστυνομικού.