Γυναικοκτονία στη Δράμα: Με 7 μαχαιριές σκότωσε τη σύζυγό του ο αστυνομικός - «Την είχε απειλήσει με όπλο»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη στυγερή γυναικοκτονία στη Δράμα. Η 45χρονη αστυνομικός βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος υπηρετούσε επίσης στην Ελληνική Αστυνομία.

Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ρίχνει φως στις συνθήκες της τραγωδίας, αποκαλύπτοντας τη σφοδρότητα της επίθεσης. Το θύμα έφερε συνολικά επτά μαχαιριές. Η μία από αυτές προκάλεσε διάτρηση στην καρδιά, ενώ οι υπόλοιπες έξι έπληξαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς.

Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε από τον δράστη είχε μήκος μεγαλύτερο των 10 εκατοστών.

Από την ιατροδικαστική έκθεση δεν προέκυψαν άλλες κακώσεις που να παραπέμπουν σε χρήση διαφορετικού μεταλλικού αντικειμένου, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι προηγήθηκε πάλη.

Μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο 50χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο, από το οποίο φέρει τραύμα στον αριστερό κρόταφο.

Έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων τόσο για το θύμα όσο και για τον δράστη. Παράλληλα, κατά την αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του αυτόχειρα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ηρεμιστικά χάπια.

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«Ο δράστης πήγαινε στον ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ»

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αρχιφύλακας της ομάδας ΔΙΑΣ βρισκόταν υπό παρακολούθηση ψυχολόγου. Φέρεται να είχε περάσει τα πρόσφατα τεστ και συνέχιζε να υπηρετεί στο Σώμα. Δεν του είχε αφαιρεθεί το υπηρεσιακό όπλο.

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος πήγαινε στον ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ. Τον επισκέφτηκε ο συγκεκριμένος αστυνομικός, φαίνεται προ τριών μηνών, και είχε ζητήσει συνάντηση μαζί του. Δεν τον έστειλε η υπηρεσία. Πήγε ιδιωτικά στον ψυχολόγο της Αστυνομίας, ως ιδιώτη.

Φαίνεται να έχει πει ότι δεν μου περιέγραψε κάποια δραματική κατάσταση, κάποια προβληματική κατάσταση, και δεν ενημέρωσε κανέναν», λέει για το θέμα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η συμπεριφορά και οι κινήσεις του στην Αστυνομία είχαν προκαλέσει συζητήσεις τους τελευταίους μήνες. Συνάδελφοί του είχαν παρατηρήσει μία νευρικότητα που όμως ήταν αδύνατον να αξιολογήσουν.

«Πριν δέκα μέρες την απείλησε με όπλο»

Νέα, συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη γυναικοκτονία στη Δράμα που έχει παγώσει την κοινή γνώμη. Όπως αποκαλύπτεται από το συγγενικό περιβάλλον του θύματος, το έγκλημα φαίνεται πως είχε προαναγγελθεί, καθώς η άτυχη γυναίκα είχε δεχθεί ευθείες απειλές για τη ζωή της λίγες ημέρες πριν.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο θείος της 45χρονης, η απόφαση του θύματος να προχωρήσει τη ζωή της μακριά από τον σύζυγό της ήταν η αφορμή που πυροδότησε την ακραία επιθετικότητα του δράστη.

Περίπου δέκα ημέρες πριν από το μοιραίο συμβάν, ο 50χρονος προχώρησε σε μια εφιαλτική πράξη. Πρόταξε το υπηρεσιακό του όπλο, το οποίο ήταν γεμάτο, και απείλησε ευθέως τη σύζυγό του, λέγοντάς της χαρακτηριστικά ότι θα τη σκοτώσει.

Ο θείος δήλωσε: «Πριν από δύο βδομάδες που συναντηθήκαμε με την ανιψιά μου μόλις ήρθα από τη Γερμανία, λέω: ‘’Αντιγόνη πώς πάει με τον Θωμά;’’, γιατί ήξερα τα προβλήματα που είχανε. Λέει: ‘’Θείο σχόλασα από την υπηρεσία και ξάπλωσα στο κρεβάτι. Και ξαφνικά ανοίγω τα μάτια μου και τον βλέπω με το πιστόλι’’. Και της λέει… ‘’είναι οπλισμένο, οπλισμένο το πιστόλι’’. Λέει: ‘’Και απ’ τον τρόμο μου, όπως ήμουνα σηκώθηκα ξυπόλητη, πήρα τ’ αμάξι και πήγα στην αδελφή μου’’. Και όταν, λέει, έφτασε στην αδελφή της, τότε θυμήθηκε ότι και ο γιος της είναι πάνω στο σπίτι. Και μετά πήγε με την αδελφή της να πάρουν το παιδί. Τελικά εγώ τη ρώτησα: ‘’Έκανες καταγγελία; Τίποτε στην αστυνομία;’’. Μου λέει: ‘’Όχι. Ενημέρωσα τον προϊστάμενο του’’. Εκείνη μου είπε ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενό του. Τώρα το αν αληθεύει ή το κάλυψε από μας γιατί την πιέζαμε να κάνει καταγγελία, δεν ξέρω. Η ανιψιά μου πάντα πίστευε ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά ήταν το λάθος της αυτό».