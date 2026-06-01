Σοκ και οργή προκαλεί η νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών και δράστη τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται πλέον στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται να αντικρούουν τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου περί νόμιμης άμυνας.



Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να στέκεται πάνω από το κρεβάτι κρατώντας μαχαίρι. Όπως ισχυρίστηκε, ακολούθησε έντονος καβγάς, κατάφερε να της αρπάξει το μαχαίρι και τη σκότωσε χωρίς να έχει προσχεδιάσει την πράξη του.

Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε ότι η ζήλια και οι υποψίες πως η 39χρονη τον απατούσε αποτελούσαν συχνά αιτία εντάσεων μεταξύ τους.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Οι αντιφάσεις του δράστη

Ωστόσο, τα ευρήματα της έρευνας δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα γύρω από την εκδοχή που παρουσιάζει ο 41χρονος. Σύμφωνα με αστυνομικές και ιατροδικαστικές πηγές, ο κατηγορούμενος δεν φέρει αμυντικά τραύματα ή άλλα σημάδια που να παραπέμπουν σε συμπλοκή ή επίθεση σε βάρος του.

Επιπλέον, το γεγονός ότι το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό χέρι της άτυχης γυναίκας ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι η σκηνή του εγκλήματος ενδέχεται να αλλοιώθηκε μετά τη δολοφονία, με στόχο να υποστηριχθεί το σενάριο της αυτοάμυνας.

Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες από το περιβάλλον του ζευγαριού σκιαγραφούν μια αντιφατική εικόνα. Παρότι γείτονες αναφέρουν ότι άκουγαν συχνά έντονους καβγάδες από το διαμέρισμα, αρκετοί υποστηρίζουν πως ο 41χρονος μιλούσε δημόσια με αγάπη και θαυμασμό για τη σύζυγό του.

«Πάντα μου έλεγε πόσο όμορφη είναι και πόσο ευτυχισμένοι ήταν μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 39χρονη φέρεται να είχε κινήσει διαδικασίες διαζυγίου, χωρίς όμως αυτές να έχουν ολοκληρωθεί, ενώ άνθρωποι που γνώριζαν το ζευγάρι κάνουν λόγο για έντονη ζήλια από την πλευρά του δράστη.

Καλαμάτα: Το χρονικό της τραγωδίας

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6), όταν γείτονες άκουσαν τη 39χρονη να καλεί σε βοήθεια μέσα από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

«Φώναζε "βοήθεια, βοήθεια". Πήρα αμέσως την αστυνομία γιατί κατάλαβα ότι κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε», περιέγραψε ένοικος της πολυκατοικίας.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν συγκεντρωμένους ενοίκους έξω από το διαμέρισμα, οι οποίοι ανέφεραν ότι οι φωνές είχαν σταματήσει. Ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι είχε ίχνη αίματος στα ρούχα του.

Μπαίνοντας στο υπνοδωμάτιο εντόπισαν νεκρή την 39χρονη στο πάτωμα, ενώ στο χέρι της βρέθηκε το μαχαίρι που εξετάζεται ως το όπλο του εγκλήματος.

Τραγική λεπτομέρεια της υπόθεσης είναι ότι οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο την ώρα της δολοφονίας. Μετά το περιστατικό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αστυνομία δεν υπήρχε καταγεγραμμένη καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που να αφορά το συγκεκριμένο ζευγάρι, παρά τις μαρτυρίες γειτόνων ότι οι εντάσεις και οι καβγάδες ήταν συχνοί το τελευταίο διάστημα.