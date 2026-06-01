Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» φώναζε η άτυχη 39χρονη

Συγκλονίζουν οι νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως και αφορούν τη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα με θύμα μια 39χρονη γυναίκα, μητέρα δύο μικρών παιδιών.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο διαμέρισμα που ζούσε η οικογένεια με τους γείτονες να αναφέρουν στο ΕΡΤnews ότι άκουσαν την 39χρονη να φωνάζει: «Σε περίπτωση που με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία».

Οι κραυγές της γυναίκας σήκωσαν τη γειτονιά στο πόδι κατά τις δύο τα ξημερώματα, ενώ να σημειωθεί πως την ώρα της δολοφονίας, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προληπτικούς λόγους και ψυχολογική υποστήριξη.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα και τους άνοιξε την πόρτα ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος, ήταν γεμάτος αίματα, ενώ τους οδήγησε στην κρεβατοκάμαρα όπου είδαν το άψυχο σώμα της 39χρονης με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι το οποίο ήταν τοποθετημένο στο χέρι της.

Να σημειωθεί ότι ήταν οι γείτονες είχαν ακούσει συχνά φωνές από το διαμέρισμα που διέμενε το ζευγάρι, όμως, δεν είχε υπάρξει κάποια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

«Την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι» ισχυρίστηκε ο 41χρονος

Αφού ομολόγησε την πράξη του, ο 41χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ φέρεται να υποστήριξε στους Αστυνομικούς ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη.

Μάλιστα, αρχικά προσπάθησε να αποδώσει τον θάνατο της 39χρονης σε αυτοχειρία, τοποθετώντας το μαχαίρι στο χέρι της.

«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», φέρεται να δήλωσε, ενώ μεταξύ άλλων φαίνεται πως είπε στους Αστυνομικούς την πεποίθησή του ότι επειδή το τελευταίο διάστημα η 39χρονη ήθελε να χωρίσουν, μάλλον υπήρχε τρίτο πρόσωπο, γεγονός που τον είχε τυφλώσει από ζήλεια.

Φως στην υπόθεση και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η δολοφονία της 39χρονης μητέρας αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη γυναικοκτονία

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.