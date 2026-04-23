Συγκλονίζουν οι νεότερες αποκαλύψεις όσον αφορά στη γυναικοκτονία της 43χρονης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως ο 39χρονος πρώην σύντροφός της τής είχε στήσει καρτέρι και τη σκότωσε την Κυριακή (19/04).

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, η γυναίκα έφυγε το πρωί από το σπίτι της, αφήνοντας ένα σημείωμα στα τρία παιδιά της πως επιστρέφει σε λίγη ώρα, για να πάει σε ένα ξωκλήσι όπου είχε ραντεβού.

Εδώ, εντοπίζεται το πρώτο θολό σημείο. Υπάρχει περίπτωση η 43χρονη να νόμιζε ότι θα συναντηθεί με κάποιο άλλο άτομο, αλλά αντ΄αυτού βρέθηκε μπροστά στον πρώην σύντροφό της, ο οποίος, κατά τις καταγγελίες, είχε εμφανίσει κακοποιητική συμπεριφορά.

Εάν αυτό ευσταθεί, κατά το κανάλι, δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τρίτο άτομο στην υπόθεση δολοφονίας, ακόμα και εν αγνοία του.

Τη σκότωσε ενώ καθόταν στο αμάξι της

Σύμφωνα με την έως τώρα έρευνα, η γυναίκα βρισκόταν στο αμάξι της όταν πυροβολήθηκε εξ επαφής στο κεφάλι.

Όλα δείχνουν πως ο δράστης της στόχευσε από έξω από το όχημα όρθιος και την πυροβόλησε με ένα 9άρι πιστόλι.

Στη συνέχεια, την μετακίνησε στο πίσω μέρος του οχήματος και την κάλυψε με μία κουβέρτα, που είχε μαζί του. Το γεγονός αυτό δείχνει πως μπορεί να είχε προμελετήσει την δολοφονία της.

Μετά, μπήκε στη θέση του οδηγού και μετέφερε το όχημα σε απομακρυσμένο σημείο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου και βρέθηκε από τα στελέχη της ΕΜΑΚ και τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Η Αγία Βαρβάρα είναι κοντά στην κοινότητα που μένει ο δράστης.

Αυτοκτόνησε όταν κατάλαβε ότι η αστυνομία ήταν κοντά

Όσον αφορά στην αυτοκτονία του 39χρονου, φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα με το ότι οι Αρχές τον κάλεσαν για συμπληρωματική κατάθεση.

Η αστυνομία του ζήτησε να μεταβεί εκ νέου στο τμήμα καθώς, όπως του είπαν, είχε βοηθήσει πολύ με την πρώτη του κατάθεση. Πρόκειται, κατά το ίδιο μέσο, για μία συνήθη τακτική για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη του υπόπτου.

Αλλά, ο άνδρας κατάλαβε ότι ήταν κοντά στην λύση της υπόθεσης και έδωσε τέλος στη ζωή του με μία καραμπίνα.

Η κατάθεση που έδωσε η νέα σύντροφος του 39χρονου αποτέλεσε σημαντικό όπλο για τις διωκτικές Αρχές καθώς την ημέρα της δολοφονίας, όπως είπε η γυναίκα, ο άνδρας είχε δηλώσει πως δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και ήθελε να μείνει σπίτι.