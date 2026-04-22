Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Ο 40χρονος πυροβόλησε τη 43χρονη στο κεφάλι - Το ημερολόγιο και το μοιραίο λάθος

Εμμονή και παθολογική ζήλια για τη 43χρονη φέρεται να έτρεφε ο 40χρονος γυναικοκτόνος στην Κρήτη, όπως προκύπτει από το ημερολόγιό του.

Σύμφωνα με το Mega, συγγενικά πρόσωπα του 40χρονο αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε κάνει απόπειρες αυτοκτονίας για τη σχέση που είχαν επί έναν χρόνο και διακόπηκε πριν δύο μήνες.

Όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός, ο άνδρας την παρακολοθούσε, ενώ είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού στο όχημα της γυναίκας, καθώς και να σκάσει τα λάστιχα, θεωρώντας ότι τον απατούσε. Όταν χώρισαν, η γυναίκα είχε εκφράσει στους οικείους της την ανακούφιση που ένιωθε.

Στο ημερολόγιο που φέρεται να διατηρούσε ο 40χρονος, σύμφωνα με τον αδερφό του, είχε γράψει για τη γυναίκα και το τελευταίο διάστημα επιχειρούσε επανασύνδεση μαζί της.

Κρήτη: Ο γυναικοκτόνος πυροβόλησε τη 43χρονη στο κεφάλι - Το μοιραίο λάθος του

Όπως αναφέρει το Mega, η 43χρονη και ο 40χρονος έδωσαν ραντεβού κοντά στο εξωκκλήσι και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, πιθανόν τήν πυροβόλησε απευθείας στο κεφάλι με πιστόλι εννέα χιλιοστών.

Στη συνέχεια ο γυναικοκτόνος εγκατέλειψε το σημείο, σκηνοθέτησε πιθανόν το ατύχημα με τη μοτοσικλέτα που βρίσκεται σε δρόμο σε κοντινό σημείο, κάλεσε ταξί, πήγε στο σπίτι του, πήρε το αυτοκίνητο και επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, όπου τοποθέτησε το θύμα στο πίσω μέρος του όχηματός της.

Στη συνέχεια οδήγησε μέχρι το χωριό Αγία Βαρβάρα, το οποίο γνώριζε καλά, όπου έκρυψε το όχημα. Κάλεσε δε δεύτερο ταξί, η οδηγός του οποίου έδωσε κατάθεση στην αστυνομία που «ξεκλείδωσε» ουσιαστικά το κουβάρι της υπόθεσης, καθώς οι έρευνες στράφηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ο γυναικοκτόνος έκανε ένα μοιραίο λάθος: Αφού έδωσε κατάθεση ότι είχε ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του, πήγε μόνος του ξανά στην αστυνομία και έδωσε νέα εκδοχή, οπότε οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι έλεγε ψέματα.