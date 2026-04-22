Τζίμα για γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: «Άλλος ένας άντρας που δεν αποδεχόταν την απόφαση γυναίκας»

Με ένα σύντομο πλην εύστοχο σχόλιο, η Ράνια Τζίμα τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις από τον θάνατο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο, με την υπόθεση να έχει ξεκαθαρίσει ως γυναικοκτονία, διά χειρός του 40χρονου συντρόφου της.

Με την έναρξη του ρεπορτάζ, η παρουσιάστρια του MEGA είπε: «Μία ακόμη γυναικοκτονία όπου ο άντρας, και πάλι, δεν μπορούσε να αποδεχθεί την απόφαση γυναίκας, και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη».