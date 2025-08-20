Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία, είναι ο 28χρονος δράστης της άγριας γυναικοκτονίας με θύμα τη 47χρονη στο Χαλάνδρι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε 15 μαχαιριές στο σώμα της 47χρονης, με τον δράστη να μην σταματά ούτε όταν έσπασε η λάμα του μαχαιριού που χρησιμοποίησε.

Σύμφωνα με το Mega και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 28χρονος είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια. Όταν η λάμα του πρώτου μαχαιριού έσπασε, εκείνος έβγαλε ένα ακόμα μαχαίρι και συνέχισε να τη μαχαιρώνει.

Τι υποστήριξε

Ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Αυτός ήταν και ο λόγος που πήγε να τη συναντήσει εκείνη την ημέρα. Εκείνη φαίνεται πως αντέδρασε, και άρχισε να φωνάζει και τότε της κατάφερε πολλαπλά τραύματα.

«Μίλησα με τον φερόμενο ως δράστη, τον εντολέα μου. Όπως διαπίστωσα, είναι ένας νέος, ο οποίος έχει μια ιδιόρρυθμη ψυχοπνευματική κατάσταση. Θεωρώ ότι έχει μια ιδιάζουσα ανωριμότητα, και νομίζω ότι πλήρως, και δεν το λέω αυτό υπερασπιστικά, για να μην παρεξηγηθώ, το λέω από αυτό που αντελήφθην από την μεταξύ μας επικοινωνία, δεν έχει την ωριμότητα αυτή που θα περίμενε κανείς για την ηλικία του», είπε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου και συμπλήρωσε:

«Όπως τον είδαμε ξαπλωμένο και αιμόφυρτο, παραπέμπει σε έναν άνθρωπο ο οποίος εκτόνωσε μια μανία καταδιώξεως και μετά δεν είχε άλλες δυνάμεις. Αυτό δεν νομίζω ότι ήταν αποτέλεσμα θεατρικότητας ή κάτι, γιατί δεν είχε λόγο. Άλλωστε είχε πει ότι παραδίνεται και είχε ειδοποιήσει ο ίδιος και τους κατοίκους τον ορόφων. Αυτή η εικόνα του, εμένα μου έδειξε ότι όλο αυτό εκτονώθηκε, και έσβησε».

Οι Αρχές πήραν καταθέσεις από τους φίλους του 28χρονου και όπως διαπιστώθηκε, η 47χρονη δεν τον είχε κακολογήσει ποτέ. Όπως είπαν, ο λόγος που απομακρύνθηκαν ήταν επειδή είχε γίνει νευρικός και τους ζητούσε συχνά χρήματα.

Ο δράστης απολογείται την ερχόμενη Παρασκευή.