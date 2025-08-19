Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα κι άρχισα να τη μαχαιρώνω» - Τον είχε καταγγείλει για παρενόχληση

Δεν έχει τέλος ο κύκλος αίματος γυναικοκτονιών στην Ελλάδα, με αδίστακτους και ψυχικά διαταραγμένους να παρενοχλούν, εκφοβίζουν και να σκοτώνουν αθώες γυναίκες. Η νέα γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι έρχεται να μεγαλώσει τη μαύρη λίστα, με τον 28χρονο να μην έχει σχέση με το θύμα, την 47χρονη γυναίκα.

Τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς μετά το στυγερό έγκλημα ήταν - σύμφωνα με το Star - «θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω», με τον δολοφόνο να παραμένει στο σημείο μετά το άγριο φονικό. Μαχαίρωσε τη γυναίκα πάνω από 15 φορές.

Στη συνέχεια, ο δράστης τούς περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν λίγο πριν βγάλει το μαχαίρι και τη δολοφονήσει σε κοινή θέα. Νωρίτερα, είχαν συναντηθεί σε ένα συσσίτιο.

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι. Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου.

Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό», υποστήριξε ο δράστης.

Τα τελευταία λόγια της 47χρονης

«Κυρία Ρούλα βοήθεια, κρατάει μαχαίρι», φώναξε η 47χρονη γυναίκα πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του 28χρονου. Αν και το θύμα φώναξε σε γειτόνισσά της πως χρειάζεται βοήθεια, ο 28χρονος δεν σταμάτησε μέχρι να την δει να πέφτει αιμόφυρτη. Τότε, γείτονας κάλεσε την αστυνομία λέγοντας «βλέπω ένα άτομο να κυνηγάει με μαχαίρι μια γυναίκα».

To χρονικό της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι

Ο 28χρονος επιτέθηκε και δολοφόνησε με μαχαίρι την άτυχη γυναίκα σε μια ήσυχη γειτονιά στο Χαλάνδρι το πρωί της Δευτέρας στις 11:15 το πρωί.

Λίγο νωρίτερα, γειτόνισσα του θύματος κατέβηκε από την πολυκατοικία και είδε το θύμα με τον δράστη. Η 47χρονη της είπε έντρομη ότι κρατά μαχαίρι και της ζήτησε να καλέσει την αστυνομία, όπως και έπραξε.

Τέσσερις άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά. Βρήκαν την άτυχη γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος, αλλά και τον δράστη, ο οποίος δεν είχε τραπεί σε φυγή. Πριν καν του πουν το παραμικρό, αυτός τους είπε «παραδίνομαι».

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Όπου τον βλέπω με ενοχλεί»

Τον περασμένο Μάρτιο, η 47χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και ανέφερε στον αξιωματικό υπηρεσίας για τον 28χρονο: «Όπου τον βλέπω με ενοχλεί. Δε θέλω να τον βλέπω μπροστά μου, με ενοχλεί».

Οι αστυνομικοί αμέσως τον εντόπισαν και του έκαναν σύσταση. Εκείνος τους είπε ότι δε θα ξαναεμφανιστεί.

Όμως το πρωί της Δευτέρας (18/8) πήγε στο σπίτι της και με ένα μαχαίρι έκοψε το νήμα της ζωής της.

