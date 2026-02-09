Επιχείρηση έχει στηθεί από το λιμενικό σώμα για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γυθείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Λακωνικού Τύπου», η βάρκα του, με την ονομασία «Αντώνιος», εντοπίστηκε χωρίς επιβαίνοντες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (9/2), προσαραγμένη σε βραχώδες σημείο στην ακτή των Τρινήσων. Εντός του σκάφους βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 60χρονος αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης καθώς διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και ήταν στις συνήθειές του να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, ενώ ενδεχομένως να συνδράμει και ελικόπτερο του Λιμενικού, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τα αίτια της ακυβερνησίας του σκάφους και καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ενημέρωση θα συνεχιστεί καθώς εξελίσσονται οι έρευνες.