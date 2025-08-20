H πανάκριβη Ελλάδα είναι «Η Ταϊλάνδη της Ευρώπης» - Ανάλυση Guardian για την εκτόξευση των τιμών

Ο ελληνικός τουρισμός είναι μια υπόθεση ακριβή που αφορά πλέον τουρίστες από κάθε σημείο του πλανήτη. Με μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας ή σε κάποιο νησί δημοφιλές όπως η Σίφνος, βλέπουμε τουρίστες από την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από την Ασία, την Αμερική, ακόμα και την Αυστραλία. Κάπως έτσι, οι διακοπές έχουν ζορίσει αρκετούς Έλληνες και μη, με τόσα υπερτιμημένα τουριστικά προϊόντα, με την εκτόξευση των τιμών σε καθετί τουριστικό, από τα ακτοπλοϊκά ως την ξαπλώστρα της παραλίας. Αυτή τη ζοφερή εικόνα περιγράφει ο Guardian σε πρόσφατο θέμα του.

Διαβάζουμε: «Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που οι Έλληνες αποφάσισαν να ακυρώσουν το ετήσιο προσκύνημα τους στην παραλία. Οι ανέμελες απολαύσεις του καλοκαιριού, αυτές που πέρασαν στην αθανασία από ποιητές, τραγουδιστές και κινηματογραφιστές, έχουν γίνει θυσία για πολλούς Έλληνες στη σκληρή πραγματικότητα της επιβίωσης»

Καλωσορίσατε λοιπόν, στην Ταΐλάνδη της Ευρώπης, ένα μαγικό προορισμός για τους έχοντες, τους προνομιούχους τουρίστες από το εξωτερικό, που οι ντόπιοι τον απολαμβάνουν πια, ως μια ακριβή «βιτρίνα»

Guardian

Το άρθρο περιλαμβάνει και μια δήλωση του Τάκη Καλοφόνου, επικεφαλής οικονομικού συμβούλου της ΕΕΚΕ, της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Λέει: «Οι μελέτες μας δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος».

Τα σχετικά ευρήματα της ΕΕΚΕ μάλιστα, επιβεβαιώθηκαν και από την Εurostat, που ανακοίνωσε ότι το 46% των Ελλήνων – 19% υψηλότερο από την υπόλοιπη ΕΕ – δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν διακοπές μιας εβδομάδας πέρυσι.

Ο Καλοφόνος θέτει κι ένα ερώτημα: «Τα νησιά των Κυκλάδων και όσα είναι ακόμα πιο μακριά, είναι άπιαστο όνειρο για πολλούς Έλληνες. Ποιος μπορεί να πληρώσει 450 ευρώ για εισιτήρια καραβιών (κόστος για μια τετραμελή οικογένεια με αμάξι), όταν ο μέσος μισθός είναι περίπου 1300 ευρώ;»

Το ίδιο κείμενο περιλαμβάνει και την μαρτυρία της 28χρονης Ισμήνης, μιας νεαρής κοπέλας που δουλεύει ως ιδιωτικός υπάλληλος σε κατάστημα ρούχων, με μισθό 850 ευρώ.

Λέει η Ισμήνη:«Θα ήθελα πολύ να πάω στην Αμοργό φέτος. Αλλά το να πάω σε ένα τόσο μακρινό νησί είναι έξω από τις δυνάμεις μου. Δεν μπορώ να πληρώσω 200 ευρώ το βράδυ για ένα δωμάτιο. Όλοι οι φίλοι μου έχουν το ίδιο πρόβλημα και όλοι έχουμε μεταπτυχιακά. Θα πάρουμε λίγες μέρες off, θα πάμε από 'δω κι από 'κει και τέλος.

«Στην κυβέρνηση μιλάνε για ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά δεν έχουμε δει κάτι να αλλάζει τη ζωή μας προς το καλύτερο» συμπληρώνει η Ισμήνη.

Μην είστε μίζεροι, πώς αλλιώς θα αποκτούσαμε τόσες πολλές κριτικές κριτικές ψηφιακών νομάδων στα αθηναϊκά σουβλάκια, αν δεν υπήρχε ο υπερτουρισμός;