H πιο ακριβή περιοχή της Ελλάδας για αγορά και ενοικίαση κατοικίας βρίσκεται στην Αττική

Tην εξέλιξη των τιμών των κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε ο SPI, ο δείκτης τιμών του Spitogatos , ο οποίος αποτυπώνει τις τάσεις τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων μέσα από εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών στην πλατφόρμα.

Τα Νότια Προάστια αναδεικνύονται και πάλι η πιο ακριβή περιοχή της χώρας για αγορά και ενοικίαση κατοικίας ενώ οι πιο οικονομικές επιλογές, εντοπίστηκαν στις περιοχές της Καστοριάς και της Πέλλας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στο φως, το 2025 έκλεισε με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο. Την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, η ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ πώλησης ανερχόταν σε 7,9%.

Διαβάστε ακόμη: Πήγαμε στο φτηνότερο σπίτι προς ενοικίαση στο κέντρο της Αθήνας - 280 ευρώ για 14 τ.μ.

Όσον αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, οι μέσες ζητούμενες τιμές σημείωσαν ετήσια αύξηση 4,2% το τελευταίο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση 3,5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2024 η αντίστοιχη ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ ενοικίασης ήταν υψηλότερη και έφτανε το 5,8%.

(EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Οι πιο ακριβές και οι πιο οικονομικές περιοχές της Ελλάδας

Τα πρωτεία των πιο ακριβών περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας συνεχίζουν να κατέχουν τα Νότια Προάστια, με ΜΖΤ στα 4.125 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα Βόρεια Προάστια. Το top 5 των πιο ακριβών σημείων της χώρας για αγορά κατοικίας συμπληρώνουν η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων, με ΜΖΤ στα 2.936 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, τα πιο οικονομικά σημεία της χώρας για αγορά κατοικίας είναι η Π.Ε. Καστοριάς με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 532 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας.

Στον τομέα της ενοικίασης κατοικίας, τα πιο ακριβά σημεία της χώρας είναι και πάλι τα Νότια Προάστια, ενώ στη 2η θέση του top 5 των πιο ακριβών περιοχών κατατάσσονται τα Βόρεια Προάστια. Ακολουθούν ο Δήμος Αθηναίων, οι Κυκλάδες και ο Πειραιάς, με ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας στα 10,2 ευρώ/τ.μ.

Τα οικονομικότερα σημεία της Ελλάδας για ενοικίαση κατοικίας είναι οι Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς, το Υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και η Π.Ε. Δράμας.

Το top 5 των πιο οικονομικών περιοχών στην Αττική

Σταθερά πρώτη στις ακριβότερες περιοχές παραμένει η Βουλιαγμένη, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 7.500 ευρώ/τ.μ. Η τιμή αυτή εμφανίζει αύξηση 3,9% σε ετήσια βάση, ενώ καταγράφει μικρή μείωση της τάξης του 1,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2025. Ακολουθούν οι περιοχές Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό, καθώς και το Κολωνάκι-Λυκαβηττός στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών σημειώνουν ήπιες ετήσιες αυξήσεις, που κυμαίνονται μεταξύ 1,5% και 7,0%.

Στο top 5 των πιο οικονομικών περιοχών για αγορά κατοικίας στην Αττική κατατάσσονται περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, των Βορείων Προαστίων, καθώς και του κέντρου της Αθήνας . Πιο συγκεκριμένα, η πιο οικονομική περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας για το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι ο Βαρνάβας, με ΜΖΤ στα 1.448 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και η Σταμάτα.

Γλυφάδα | Shutterstock

Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικίας , και για το 4ο τρίμηνο του 2025, η Βουλιαγμένη αναδεικνύεται ως η ακριβότερη περιοχή της Αττικής, με ΜΖΤ ενοικίασης στα 21,1 ευρώ/τ.μ., τιμή αυξημένη κατά 5,7% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2024. Ακολουθούν οι περιοχές Κολωνάκι-Λυκαβηττός, Παλαιό Ψυχικό, Βούλα και Φιλοθέη, με ΜΖΤ που διαμορφώνεται στα 16,4 ευρώ/τ.μ. Στη Φιλοθέη καταγράφεται μείωση -8,0% σε ετήσια βάση, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές της πρώτης πεντάδας σημειώνουν ετήσιες αυξήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 2,9% και 12,0%.

Οι πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας στην Αττική κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι ο Άγιος Στέφανος στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, με ΜΖΤ στα 6,5 ευρώ/τ.μ., η Αγία Βαρβάρα και το Καματερό στα Δυτικά Προάστια, το Πέραμα στα Προάστια του Πειραιά και τα Σπάτα στην Ανατολική Αττική.