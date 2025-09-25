«H πιο σκοτεινή μέρα της χρονιάς»: Η stand-up σκηνή στηρίζει τον Πάρι Ρούπο

Η απόλυση του stand-up κωμικού Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan, μετά από διαδικτυακή εκστρατεία ακροδεξιών κύκλων, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από την ελληνική κωμική κοινότητα, η οποία στέκεται ανοιχτά στο πλευρό του συναδέλφου της και καταγγέλλει ευθέως λογοκρισία και υποχώρηση σε επικίνδυνες πιέσεις.

Η αφορμή ήταν ένα αστείο του Ρούπου σε προσωπική του παράσταση, το οποίο σχολιάστηκε αρνητικά από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και πυροδότησε διαδικτυακή πίεση προς την εταιρεία. Η Pizza Fan ανακοίνωσε την απόλυση του κωμικού, επικαλούμενη «ανάρμοστη χρήση εθνικών συμβόλων» και «έκθεση της εταιρείας».

Η ελληνική stand-up κοινότητα δεν άφησε αναπάντητη την απόφαση της Pizza Fan. Με αιχμηρές αναρτήσεις, σαρκασμό και πολιτική ευαισθησία, γνωστοί κωμικοί πήραν θέση υπέρ του Πάρι Ρούπου, καταγγέλλοντας την απόλυσή του ως πράξη λογοκρισίας και υποχώρησης σε ακροδεξιές πιέσεις.

Ο Άγγελος Σπηλιόπουλος με μια ανάρτηση του στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγγέλλει ευθέως: «Η Pizza Fan απέλυσε τον Πάρι μετά από προτροπή φασιστών. Καμία ανοχή σε τέτοια. Bash the fash.»

Ο Ηλίας Φουντούλης σχολιάζει με πικρό χιούμορ: «Είναι Πέμπτη, είναι η πιο σκοτεινή μέρα της χρονιάς», συνοδεύοντας το σχόλιο με φωτογραφία από παλαιότερη συνεργασία του με την εταιρεία στην εκπομπή pizzatakes στο youtube.

H Χρύσα Κατσαρίνη, μια κωμικός που παίρνει θέση, σαρκάζει την ανακοίνωση της Pizza Fan: «Τη διάβασα με τη φωνή του Παπαδόπουλου στο μυαλό μου.

Και της ταίριαζε.»

Προσθέτει: «Το ζήτησε ο Μπογδάνος και σε λιγότερο από μια μέρα η Pizza Fan απέλυσε τον Πάρις Ρούπος.»

Η Ήρα Κατσούδα σε ανάρτηση της, αναφέρει: «Θυμάστε που λέγαμε ότι έρχονται σκοτεινές εποχές; Ε, ήρθαν.

Καταλαβαίνετε τι κάνετε όταν δίνετε τη δύναμη σε ανώνυμες ακροδεξιές φωνές να απολύουν κόσμο;»

Ο Διονύσης Ατζαράκης σχολιάζει με χιουμοριστικό στόρι στο λογαριασμό του στο Instagram, την κατάσταση των γραφείων της Pizza Fan τώρα.

Η δημοσίευση του Διονύση Ατζαράκη | Instagram / @dionysisatzarakis

Η υπόθεση Ρούπου δεν αφορά μόνο μια εταιρική συνεργασία που έληξε. Οι κωμικοί βλέπουν σε αυτήν μια επικίνδυνη καμπή: την υποταγή της δημόσιας σφαίρας σε οργανωμένες πιέσεις που στοχεύουν στον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου.

Το stand-up, ως είδος που βασίζεται στην πρόκληση, την κοινωνική παρατήρηση και την ειλικρίνεια, φαίνεται να βρίσκεται στο στόχαστρο.

