Η φράση που είπε ο Πάρις Ρούπος και έβγαλε «εκτός εαυτού» τον Μπογδάνο: «Βγάζει απόλυτο νόημα»

Θόρυβος επικράτησε στην εγχώρια επικαιρότητα αφού μαθεύτηκε πως ο stand-up κωμικός Πάρις Ρούπος απολύθηκε από τη διοίκηση της Pizza Fan, λίγες ώρες μετά από εκστρατεία ακροδεξιών κύκλων εναντίον του.

H εκστρατεία ξεκίνησε από τα social media και συγκεκριμένα από τον γνωστό για εφάμιλλες πεποιθήσεις Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίος με ποστ προωθούσε το μποϊκοτάρισμα της Pizza Fan, επειδή συνεργαζόταν με τον Πάρι Ρούπο.

Ο λόγος ήταν ένα αστείο που είχε κάνει ο κωμικός σε μία άσχετη με τη διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας, παράστασή του. Ποια ήταν όμως η τόσο επαίσχυντη φράση που έκανε τον κ. Μπογδάνο να σκίσει τα ιμάτιά του;

Πάρις Ρούπος; Η «βλασφημία» για τη σημαία

Αυτή είναι η φράση από την παράσταση του κωμικού, την οποία πρόβαλε και ο ΣΚΑΙ. Κατά το «ζέσταμά» του βγαίνοντας μπροστά στο κοινό, ο κ. Ρούπος άρχισε την κωμική του ρουτίνα λέγοντας:

«Γουστάρω κάθε φορά που έρχομαι εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι, το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα, άρα βγάζει απόλυτο νόημα».

Η προσπάθεια ακύρωσης του Κωνσταντίνου Μπογδάνου διαδόθηκε σε κοντινούς του ακροδεξιούς κύκλους και φαίνεται ότι πέτυχε τον σκοπό της. Η εταιρεία ενέδωσε στις πιέσεις των ακροδεξιών τρολ και σήμερα το πρωί ανακοίνωσε την απόλυση του κωμικού με τον οποίο συνεργαζόταν φέροντας ακόμα ένα πλήγμα στην πολύπαθη και θεμελιώδη αξία της ελευθερίας του λόγου.

Πρόκειται για μία ακραία πράξη λογοκρισίας που έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σοκαριστική περίπτωση λογοκρισίας του Τζίμι Κίμελ στις ΗΠΑ, ως δείγμα πως υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα που ακολουθούν κατά γράμμα τις πολιτικές του Ντόλαντ Τράμπ και των MAGA.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για τον Πάρι Ρούπο

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε

και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».