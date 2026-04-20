Χαϊδάρι: Πτώση μαθήτριας από μπαλκόνι σχολείου - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Ατύχημα σημειώθηκε σε σχολείο στο Χαϊδάρι, όπου μαθήτρια έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ειδικότερα, η 13χρονη μαθήτρια Γυμνασίου φαίνεται ότι στηριζόταν σε κάγκελο όταν έπεσε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν αυτό κατέρρευσε ή ήταν άλλες οι συνθήκες της πτώσης.

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, παρελήφθη από το σημείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου και διασωληνώθηκε.

Αναμένεται να μεταφερθεί στο Παίδων, με τον διοικητή του νοσοκομείου να λέει στο κανάλι ότι είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό είναι υπό πλήρη διερεύνηση.