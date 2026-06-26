Χειροπέδες σε έναν 45χρονο πέρασαν το βράδυ της Πέμπτης (25/06), αστυνομικοί αφού απείλησε 25χρονη με όπλο-ρέπλικα στο Χαλάνδρι.

Περί τις 20:00 το βράδυ, ο 45χρονος, που είναι ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας με την νεαρή επί της οδού Παμφυλίας, φέρεται να έβγαλε το όπλο και να την απείλησε, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Η 25χρονη κάλεσε την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο.

Κατά την έλευση των αστυνομικών, ο 45χρονος τούς απείλησε με μαχαίρι, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Από την έρευνα πάνω του και στο σπίτι, βρέθηκαν ένα όπλο-ρέπλικα, μαχαίρια, ένας σουγιάς κι άλλα αντικείμενα.

Μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Πλέον, καλείται να απολογηθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.