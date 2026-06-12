Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στο φαρμακείο στο Χαλάνδρι: Αναζητείται ο συνεργός του 51χρονου

Απάτη «άλλου επιπέδου» έλαβε χώρα στο Χαλάνδρι, καθώς ξεσκεπάστηκε από τις αρχές κύκλωμα σε φαρμακείο με κατασκευή ουσιών ντόπινγκ. Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρεται να είχε και άλλη εταιρεία στην ίδια περιοχή, ιδιοκτησίας Βρετανού υπηκόου, ο οποίος αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Βρετανός ήρθε στο φως στο πλαίσιο της έρευνας για δέκα άτομα που φέρεται να είχαν τα κλειδιά του υπογείου του φαρμακείου όπου γινόταν η «βρώμικη δουλειά», από βιολόγους και φαρμακοποιούς.

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Χαλάνδρι: Στον ανακριτή την Κυριακή ο 51χρονος ιδιοκτήτης

Υπενθυμίζεται ότι, αρχηγός του κυκλώματος της «φάμπρικας» είναι ο 51χρονος ιδιοκτήτης του φαρμακείου.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Κυριακή (14/6) όπου παρουσιάστηκαν ήδη τέσσερις εμπλεκόμενοι.

Ο άνδρας, όπως αναγράφει στα social media όπου προωθούσε και τα παράνομα φάρμακά του, είχε πιστοποιηθεί για τα χειροποίητα σκευάσματα, ενώ έκανε και ομιλίες σε διεθνή φόρουμ.

«Σε βάρος του είχαν γίνει πολλαπλές καταγγελίες και μάλιστα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση είχαν καταγγελίες και από χώρες του εξωτερικού για κυκλοφορία και αποστολή παράνομων σκευασμάτων», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς.

Τα νούμερα σοκάρουν. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε 90 χώρες, που όλες κατασκευάζονταν στο υπόγειο του φαρμακείου.