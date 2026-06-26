Καλλιθέα: Συνεχίζονται οι έρευνες για εμπλεκόμενους στον φόνο - «Ο 15χρονος είχε συλληφθεί δύο φορές»

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρθηκε στην υπόθεση δολοφονίας του 15χρονου στην περιοχή της Καλλιθέας, μεταφέροντας νέα στοιχεία για το νέο έγκλημα που σοκάρει.

Μιλώντας στο Mega, η κα Δημογλίδου έκανε λόγο για ένα «πολύ λυπηρό περιστατικό, ένα παιδί 15 ετών έχασε τη ζωή του».

Σημείωσε πως προ του φόνου προηγήθηκε «συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων και οριακά ενηλίκων», συμπληρώνοντας πως «δεν υπήρχε αφορμή ή ήταν ασήμαντη η αφορμή».

Ενημέρωσε πως οι εμπλεκόμενοι είναι 17 και έχουν συλληφθεί 7, με την έρευνα της αστυνομίας να παραμένει σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε, θα διωχθούν για κακουργηματικές πράξεις.

Όσον αφορά στον δράστη, ο οποίος κατάφερε την μαχαιριά στο στήθος του 17χρονου, σκοτώνοντάς τον ακαριαία, είπε πως «δεν ξέρουμε αν αντιλήφθηκε εκείνη τη στιγμή τι έκανε», ότι τον σκότωσε.

Για το θύμα, σημείωσε πως «είχε απασχολήσει δύο φορές, είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Βρέθηκε ένα μαχαίρι και μία σιδερογροθιά, σε έναν τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας».

Ανέφερε πως οι περιπολίες της αστυνομίας σε περιοχές όπου συχνάζουν ανήλικοι έχουν βοηθήσει στην καταστολή της βίας, αλλά δήλωσε συγκλονισμένοι με το ότι παιδιά ηλικίας 13-14-15 ετών «κυκλοφορούν με μαχαίρι στην κατοχή τους και το θεωρούν φυσικό, για την προστασία τους».