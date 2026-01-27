Μενού

Χαλάνδρι: 56χρονος επιτέθηκε στην αδερφή του μέσα στο σπίτι τους και την τραυμάτισε στo μάτι

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στο Χαλάνδρι, όπου 56χρονος επιτέθηκε στην αδερφή του μέσα στο σπίτι τους και την τραυμάτισε στo μάτι.

ελασ
Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ένας 56χρονος επιτέθηκε το πρωί της Τρίτης στη 49χρονη αδερφή του μέσα στο σπίτι τους στο Χαλάνδρι και την τραυμάτισε στο μάτι.

Σύμφωνα με το Mega, όλα συνέβησαν στο διαμέρισμα όπου διαμένουν τα δύο αδέρφια με την 85χρονη μητέρα τους που φέρεται να αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματίσει την αδερφή του με τα χέρια, ενώ η 49χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Ο 56χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και πλέον η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

