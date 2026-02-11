Χαλάνδρι: Εκτός σχολικής μονάδας η διευθύντρια του ΕΠΑΛ που έβαζε τους μαθητές να σκάβουν

Εκτός σχολικής μονάδας τέθηκε η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, έπειτα από τις καταγγελίες εις βάρος της που ανέφεραν ότι εξανάγκαζε τους μαθητές σε χειρωνακτικές εργασίες προκειμένου να τους σβήνει απουσίες.

«Η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου από αύριο, με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β´ Αθήνας, Νικόλαου Ζαρκαδούλα, θα βρίσκεται εκτός σχολικής μονάδας», ανέφερε η ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορώντας τη για αυθαίρετες πρακτικές και «τιμωρητική» συμπεριφορά, οι μαθητές είχαν προχωρήσει σε κατάληψη.

Οι καταγγελίες γονέων και μαθητών

Γονείς της Α’ Λυκείου κατήγγειλαν ότι ενημερώθηκαν για «κοινωνική εργασία» ως μέσο διαγραφής μαζικών αποβολών.

«Στις 12 Ιανουαρίου σε συνάντηση οι γονείς της Α’ Λυκείου ενημερωθήκαμε για κοινωνική εργασία για να σβηστούν μαζικές αποβολές. Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντάς τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;», είχε αναφέρει στο Mega γονέας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διευθύντρια έχει διακόψει κάθε είδους εκδρομή, επιτρέποντας μόνο δύο περιπάτους «για τα μάτια του κόσμου», ενώ φέρεται να αρνείται να εξετάσει αιτήματα μαθητών για διαγραφή απουσιών, παραπέμποντας την απόφαση «στο τέλος της χρονιάς».

Το ζήτημα προκάλεσε έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, και οι γονείς ζήτησαν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας.