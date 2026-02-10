Χαλάνδρι: «Σκάψτε για να σβήσουν απουσίες» – Οργή γονέων για τη διευθύντρια του ΕΠΑΛ

Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, διαμαρτυρόμενοι για τη στάση της διευθύντριας, την οποία κατηγορούν για αυθαίρετες πρακτικές και «τιμωρητική» συμπεριφορά.

Οι αντιδράσεις κλιμακώνονται, καθώς οι γονείς καταγγέλλουν ότι η διεύθυνση ζητά από τους μαθητές να εκτελούν χειρωνακτικές εργασίες προκειμένου να «σβηστούν» απουσίες ή αποβολές.

Πρόκειται για το ίδιο σχολείο όπου, τον Δεκέμβριο, καθηγητής -παρουσία της διευθύντριας- είχε τραυματίσει μαθητή με κόφτη στην προσπάθειά του να σταματήσει προηγούμενη κατάληψη, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Γονείς της Α’ Λυκείου καταγγέλλουν ότι ενημερώθηκαν για «κοινωνική εργασία» ως μέσο διαγραφής μαζικών αποβολών. Όπως δήλωσε μητέρα στο MEGA:

«Στις 12 Ιανουαρίου σε συνάντηση οι γονείς της Α’ Λυκείου ενημερωθήκαμε για κοινωνική εργασία για να σβηστούν μαζικές αποβολές. Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντάς τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;»

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διευθύντρια έχει διακόψει κάθε είδους εκδρομή, επιτρέποντας μόνο δύο περιπάτους «για τα μάτια του κόσμου», ενώ φέρεται να αρνείται να εξετάσει αιτήματα μαθητών για διαγραφή απουσιών, παραπέμποντας την απόφαση «στο τέλος της χρονιάς».

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, με τους γονείς να ζητούν άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας.