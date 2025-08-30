Χαλάνδρι: Μεταμφιέστηκαν σε αστυνομικούς και παρενοχλούσαν ανήλικες

Ένα αδιανόητο περιστατικό γνωστοποίησε μέσω διαδικτύου η μητέρα ενός εκ των φερόμενων θυμάτων μίας συμμορίας ανδρών στο Χαλάνδρι, οι οποίοι προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, έβγαζαν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών.

Όπως μεταφέρει το STAR, οι τρεις δράστες εθεάθησαν στην περιοχή του Χαλανδρίου, προσεγγίζοντας μία παρέα ανηλίκων με πολιτικά ρούχα, διατεινόμενοι πως είναι αστυνομικοί, δείχνοντάς τους και ψεύτικες ταυτότητες.

Τους ζήτησαν στη συνέχεια προσωπικά τους στοιχεία, όπως ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς διαμερισμάτων. Μάλιστα, απείλησαν με προσαγωγή μία από τις ανήλικες και την φωτογράφησαν όταν εκείνη αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της.

Χαλάνδρι: Άφαντοι οι «μαϊμού» αστυνομικοί

Εκείνη τη στιγμή ήταν που και οι άλλες δύο κοπέλες της παρέας άρχισαν να υποψιάζονται πως είχαν να κάνουν με απατεώνες, επικοινωνώντας με τους γονείς τους.

Μία μητέρα τότε πήρε τηλέφωνο στο ΑΤ Χαλανδρίου, ενημερώνοντας για το συμβάν και στέλνοντας απόσπασμα της ομάδας ΔΙΑΣ στο σημείο, με τους επιτήδειους, των οποίων τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα, να αναζητούνται.