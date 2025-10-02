Χαλκίδα: Βρέθηκε η μητέρα που αγνοούνταν με τα ανήλικα παιδιά της

Σώα και αβλαβής βρέθηκε η μητέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά της στη Χαλκίδα, η οποία αγνοούνταν από χθες το απόγευμα, όπως είχε κάνει γνωστό με ανάρτησή του στα social media ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με ανάρτηση του συζύγου της στα κοινωνικά δίκτυα, εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, σε οικείο οικογενειακό περιβάλλον.

Ο ίδιος ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον και στήριξη στο δύσκολο αυτό διάστημα, καθώς και την Ελληνική Αστυνομία για την πολύτιμη βοήθειά της στην αναζήτηση και την ενημέρωσή του.

Χαλκίδα: Το χρονικό της εξαφάνισης

«Με τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκα ότι η γυναίκα μου και τα παιδιά είναι καλά και βρίσκονται σε οικογενειακό περιβάλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα αμέτρητα τηλεφωνήματα και μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα εξαφανίστηκε, με τα δύο ανήλικα τέκνα της ηλικίας 4 ετών και 7 μηνών, από το πρωί της Τετάρτης στη Χαλκίδα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας από όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του.

