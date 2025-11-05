Χαλκίδα: «Δολοφόνοι, άνανδροι» - Με φωνές η «υποδοχή» των κατηγορουμένων για τη δολοφονία

Στον εισαγγελέα βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι για τον φόνο του 20χρονου στη Χαλκίδα, σε ένα ακόμα αιματηρό επεισόδιο οπαδικής βίας που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Κατά τη μεταγωγή τους, συγκεντρωμένος κόσμος φώναζε «δολοφόνοι», «άνανδροι» στους συλληφθέντες για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Η μεταγωγή αυτών που φέρονται ότι μετείχαν στην ομάδα που μαχαίρωσε τον 20χρονο έφτασαν στα δικαστήρια λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency

Οι 7 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό, οι οποίοι θα βρεθούν ενώπιον της Ανακρίτριας Χαλκίδας.

Ο όγδοος συλληφθείς θεωρείται συνεργός αφού προσπάθησε να αλλοιώσει στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Χαλκίδα: Όσα έχουν γίνει γνωστά για τη συμπλοκή

Η συμπλοκή, σύμφωνα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ξεκίνησε όταν δύο ομάδες οπαδών, επιβαίνοντας σε ξεχωριστά αυτοκίνητα, συναντήθηκαν τυχαία κοντά στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης.

Οι επιβάτες του ενός οχήματος ανέκοψαν πορεία και καταδίωξαν τους άλλους, μέχρι το πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, όπου η ένταση κορυφώθηκε σε άγρια συμπλοκή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εκεί, ο 20χρονος Μάριος δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Παρά τις προσπάθειες των φίλων του να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, υπέκυψε στα τραύματά του. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τα δύο οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, ενώ σε κοντινό χωράφι εντοπίστηκε ένα στυλιάρι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε ως όπλο και πετάχτηκε μετά το φονικό.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ποιος κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα και αν υπήρχαν εντολές ή οργάνωση πίσω από τη συμπλοκή.