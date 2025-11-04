Πατέρας Άλκη Καμπανού για τον νεκρό οπαδό στη Χαλκίδα: «Μια ολόκληρη κοινωνία φωνάζει φτάνει ως εδώ»

Το περιστατικό του 20χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ, που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση οπαδών του Ολυμπιακού, σχολίασε ο πατέρας του Άλκη Καμπανού που έχασε και εκείνος τον γιό του από οπαδική βία.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα ThessPost.gr, ο Άρης Καμπανός δήλωσε ότι το ποδόσφαιρο έχει μετατραπεί σε υποκουλτούρα λέγοντας: «Μόνο θλίψη και στεναχώρια μπορούν να δημιουργήσουν τα επεισόδια οπαδικής βίας, γιατί παρόλο που έχουν παρθεί μέτρα και από την πλευρά της πολιτείας και μια ολόκληρη κοινωνία φωνάζει ‘’φτάνει ως εδώ’’, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που συνεχίζουν.

Δημιουργούν πρόβλημα, κι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία».

Αναφορικά με την χθεσινή δίκη για τον γιό του, η οποία αναβλήθηκε έως το 2026, σημείωσε ότι στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων στη Θεσσαλονίκη έγιναν επεισόδια.

Οπαδοί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προσέγγισαν άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά, και εκτόξευσαν αντικείμενα κατά αυτών και κατά των αστυνομικών δυνάμεων, με τα ΜΑΤ να προχωρούν σε ρίψη χημικών.