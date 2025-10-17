Χαλκίδα: Εγκρίθηκε το ποσό για τον εκσυγχρονισμό της παλαιάς γέφυρας - Πόσο θα κοστίσει

Την ελπίδα ότι η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της παλαιάς γέφυρας του Ευρίπου στη Χαλκίδα θα υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, εξέφρασε ο Φάνης Σπανός.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας υπέγραψε την ένταξη του έργου «Αναβάθμιση Συστημάτων – Εγκαταστάσεων Παλαιάς Γέφυρας Ευρίπου», στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2025» και τον Άξονα Προτεραιότητας: «Οδική ασφάλεια».

Δικαιούχος του έργου είναι ο Οργανισμός Λιμένων Νομού Εύβοιας και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 644.800 ευρώ. Στόχος είναι η εκτέλεση έργου αναβάθμισης των συστημάτων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της γέφυρας Ευρίπου.

Τον περασμένο Αύγουστο ο μηχανισμός της γέφυρας είχε υποστεί σημαντική βλάβη, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο επί μέρες στη Χαλκίδα.

Οι εργασίες εκσυγχρονισμού της γέφυρας

Προβλέπεται να εκτελεστούν:

1. Ηλεκτρολογικές εργασίες και συγκεκριμένα:

Αντικατάστασή των ηλεκτρικών πινάκων κίνησης και φωτισμού.

Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων καλωδίων ισχύος, επικοινωνίας και φωτισμού.

2. Εργασίες αυτοματισμού για την αναβάθμιση των συστημάτων της παλαιάς γέφυρας

Ευρίπου, όπως:

Νέο σύστημα αυτοματισμού, καλωδιώσεις και αισθητήρες.

Αντικατάσταση των συσκευών ασύρματης επικοινωνίας με νέες, σύγχρονης τεχνολογίας.

Αναβάθμιση του συστήματος “SCADA” στην τρέχουσα έκδοση με αντικατάσταση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο ΟΛΝΕ και το εποπτεύον Υπουργείο Ναυτιλίας έχουν αναλάβει τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των υπόλοιπων εργασιών επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων και ευθυγράμμισης των τροχών κύλισης της γέφυρας Ευρίπου.

«Ανταποκριθήκαμε αμέσως μετά τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας της γέφυρας του Ευρίπου και εκκινήσαμε διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων επισκευής και αναβάθμισης. Γιατί δεν έχει σημασία ποιος έχει την αρμοδιότητα συντήρησης της ιστορικής γέφυρας, αλλά ποιος μπορεί να δώσει άμεση λύση, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες της Εύβοιας. Ευελπιστούμε να υλοποιηθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μη διαταράσσεται τόσο βίαια και απρόοπτα η λειτουργία της Ευβοϊκής πρωτεύουσας», δήλωσε ο κ. Σπανός.