Την αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών αλλά και κατοίκων της Εύβοιας έχει προκαλέσει η επικείμενη έναρξη εργασιών συντήρησης της υψηλής γέφυρας Ευρίπου στη Χαλκίδα. Το έργο έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ, με την έναρξη των εργασιών να έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Οκτωβρίου. Οι τοπικοί φορείς ζητούν οι εργασίες συντήρησης να μετατεθούν για το Φεβρουάριο του 2026, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη Χαλκίδα.

Πότε θα είναι κλειστή η υψηλή γέφυρα Χαλκίδας

Το πρόγραμμα συντήρησης προβλέπει την εκτέλεση εργασιών Δευτέρα με Πέμπτη, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται τόσο κατά τις υπόλοιπες ώρες, όσο και κατά το σύνολο της διάρκειας των ημερών Παρασκευής, Σάββατου και Κυριακής, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων αργιών.

Για συνολική διάρκεια 30 ημερών θα γίνεται στένωση οδοστρώματος, με αμφίδρομη κυκλοφορία ή περιορισμός στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κίνηση εναλλάξ.

Για διάρκεια 10 ημερών προβλέπεται η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας επί της γέφυρας.

Τι ζητά ο Δήμος Χαλκιδέων

Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι οι εργασίες στην υψηλή γέφυρα θα προκαλέσουν συμφόρηση στην πόλη, καθώς η παλιά γέφυρα δεν θα μπορέσει να σηκώσει τον κυκλοφοριακό φόρτο.

Μεταξύ άλλων προτάθηκαν τα εξής:

Η μετάθεση των εργασιών που απαιτούν πλήρη αποκλεισμό της γέφυρας για τον Φεβρουάριο του 2026, μετά και την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας αυτής

Η εξάντληση κάθε διαθέσιμου μέσου ώστε το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο των εργασιών, να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, να αποφευχθούν για την εκτέλεση εργασιών οι ώρες αιχμής (06:00-08:00 και 15:00-17:00)

Η εξέταση της δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών χωρίς τον πλήρη αποκλεισμό της γέφυρας ή ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκλεισμού

Η διασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης οχημάτων έκτακτου ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.ά.)

«Αναμφισβήτητα η συντήρηση της Υψηλής Γέφυρας είναι ένα έργο απολύτως απαραίτητο και χρήσιμο, κυρίως για την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών. Ωστόσο, θεωρούμε επιβεβλημένο το έργο να μετατεθεί για τις αρχές του 2026, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και η υλοποίησή του να γίνει στο συντομότερο δυνατό χρόνο και όχι σε ώρες και μέρες κυκλοφοριακής αιχμής», δήλωσε η Δήμαρχος Χαλκιδέων, Έλενα Βάκα.