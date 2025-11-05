Χαλκίδα: Με κουκούλες και κατεβασμένα κεφάλια στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για το φονικό

Οργή και θλίψη έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα η δολοφονία του 20χρονου Μάριου έπειτα από συμπλοκή οπαδών.

Το κατώφλι των δικαστηρίων Χαλκίδας πέρασαν νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (5/11) οι 7 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό, οι οποίοι θα βρεθούν ενώπιον της Ανακρίτριας Χαλκίδας.

Από τα 8 άτομα που έχουν συλληφθεί, οι επτά φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή και ένας θεωρείται συνεργός αφού προσπάθησε να αλλοιώσει στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Οι συλληφθέντες έφτασαν στις ανακριτικές Αρχές με κουκούλες και κατεβασμένα κεφάλια όπως φαίνεται στο βίντεο του evima.gr

Όσα έχουν γίνει γνωστά για τη συμπλοκή

Η συμπλοκή, σύμφωνα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ξεκίνησε όταν δύο ομάδες οπαδών, επιβαίνοντας σε ξεχωριστά αυτοκίνητα, συναντήθηκαν τυχαία κοντά στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Οι επιβάτες του ενός οχήματος ανέκοψαν πορεία και καταδίωξαν τους άλλους, μέχρι το πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, όπου η ένταση κορυφώθηκε σε άγρια συμπλοκή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εκεί, ο 20χρονος Μάριος δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Παρά τις προσπάθειες των φίλων του να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, υπέκυψε στα τραύματά του. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τα δύο οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, ενώ σε κοντινό χωράφι εντοπίστηκε ένα στυλιάρι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε ως όπλο και πετάχτηκε μετά το φονικό.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ποιος κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα και αν υπήρχαν εντολές ή οργάνωση πίσω από τη συμπλοκή.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη φονική συμπλοκή

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, 4 επιβάτες οχήματος και ομοίως 4 επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.



Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.