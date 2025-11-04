Χαλκίδα: Συνελήφθη άτομο που εξαφάνισε ενοχοποιητικά στοιχεία - Δεν βρέθηκαν τα μαχαίρια

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη δολοφονία με οπαδικά κίνητρα, του 20χρονου παιδιού στη Χαλκίδα.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε συλλήψεις και μάλιστα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένας συλληφθείς εξαφάνισε ενοχοποιητικά στοιχεία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Την εξαφάνιση στοιχείων προδίδει βίντεο που εξασφάλισαν οι αρχές από τις κάμερες ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χαλκίδας αλλά και τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς χώρους που έσπευσαν στην Χαλκίδα, διαπίστωσαν ότι η στιγμή της φονικής συμπλοκής των ομάδων των αντίπαλων οπαδών έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Βλέποντας το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, είδαν ότι ένα άτομο που δεν είναι ανάμεσα στις δύο τετράδες που συνεπλάκησαν, έσπευσε στο σημείο – πιθανότατα, λένε οι αστυνομικοί, κάποιος τον ειδοποίησε – και εξαφάνισε ενοχοποιητικά στοιχεία.

Δολοφονία 20χρονου οπαδού στη Χαλκίδα: Άφαντα τα μαχαίρια

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα τα μαχαίρια από την αιματηρή επίθεση, παρά μόνο ένα στειλιάρι. Είναι άγνωστο αν αυτό το άτομο έχει κρύψει και τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν. Έχει συλληφθεί. Είναι οπαδός της ομάδας, όχι αυτής την οποία υποστήριζε ο 20χρονος που δολοφονήθηκε.

Θα πάει και αυτός την Τετάρτη στον εισαγγελέα. Δύο από τους συλληφθέντες οπαδοί της ίδιας ομάδας με αυτή που υποστήριζε το 20χρονο θύμα που δέχτηκε τη φονική μαχαιριά στην καρδιά, παραδέχτηκαν ότι πήραν μέρος στην συμπλοκή, αλλά δαναφέρουν κάτι παραπάνω.

Χαλκίδα: Το χρονικό και οι συλλήψεις

Ο νεαρός φίλαθλος έπεσε νεκρός εχθές (3/11) έπειτα από συμπλοκή με οπαδούς αντίπαλης ομάδας το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα.

Οι δύο ομάδες των νεαρών, τέσσερις και τέσσερις, που επέβαιναν σε δυο οχήματα, φαίνεται πως ξεκίνησαν από την Αρτάκη. Κατέληξαν στη Χαλκίδα, όπου οι νεαροί συνεπλάκησαν. Βγήκαν μαχαίρια. Ο 20χρονος τραυματίστηκε βαριά. Φίλοι τον μετάφεραν και τον εγκατέλειψαν έξω από το νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Περίπου μια ώρα μετά εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία άλλοι δυο τραυματίες από μαχαιριές, οπαδοί αντίπαλων ομάδων και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί μέσα σε λίγη ώρα προσήγαγαν και τα υπόλοιπα πέντε άτομα που πήραν μέρος στη φονική συμπλοκή. Μόνο ένας 19χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές για οπαδική βία το 2023.

Ενώ ήταν 17 ετών είχε πάρει μέρος στα επεισόδια έξω από το κλειστό στο Ρέντη, που είχαν κατάληξη τη δολοφονία από ναυτική φωτοβολίδα του αρχιφύλακα των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη.

Μετά τις επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών, ο ανήλικος είχε επιστρέψει μαζί με τους υπόλοιπους χούλιγκαν στο κλειστό γυμναστήριο, έβγαλε και πέταξε τα ρούχα που φορούσε, για να μην συλληφθεί. Είχε προσαχθεί μαζί με εκατοντάδες άλλους οπαδούς στη ΓΑΔΑ, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.

Πατέρας Άλκη Καμπανού: «Eίχα πει ο Αλκης να είναι ο τελευταίος»

Οι γονείς του Άλκη Καμπανού, του 19χρονου που το 2022 είχε πέσει θύμα τυφλής δολοφονικής επίθεσης από οπαδούς αντίπαλης ομάδας στη Θεσσαλονίκη, μίλησαν για τον κύκλο της βίας που δεν λέει να σταματήσει.

«Με συγκλόνισε, είχα πει ο Αλκης να είναι ο τελευταίος αλλά είχαμε… Σαν να μην έχουμε καταλάβει κάτι ακόμη, υπάρχει πολύ δρόμος», είπε ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός.





