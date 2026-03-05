Χαλκιδική: Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στα Νέα Μουδανιά

Για τη βύθιση αλιευτικού σκάφους στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλυβών και Γερακίνης του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής ενημερώθηκε σήμερα το πρωί η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών.
Στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, μετέβησαν στο σημείο με περιπολικό όχημα ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος φορέας για την οριοθέτηση και σήμανση του χώρου, καθώς και ο ιδιοκτήτης του σκάφους για την άμεση ανέλκυσή του.
Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ από συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
