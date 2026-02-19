Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος από την κακοκαιρία - Ανέλκυση στο λιμάνι της Νέας Φώκαιας

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση ανέλκυσης για ένα πολυτελές σκάφος στο λιμάνι της Νέας Φώκαιας στη Χαλκιδική, αφού είχε βυθιστεί νωρίτερα σήμερα (19/2) λόγω της κακοκαιρίας.

Το συγκεκριμένο σκάφος αναψυχής βυθίστηκε από τους ισχυρούς ανέμους, που έπληξαν την περιοχή τα τελευταία 24ωρα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Αρχικά ενημερώθηκε το λιμενικό για εισροή υδάτων αλλά σήμερα (19/2) το σκάφος βυθίστηκε εντελώς, με αποτέλεσμα να κληθούν συνεργεία για την ανέλκυσή του, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.