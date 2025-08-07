Χαλκιδική: Ενοικιάζονται σκάφη σε τουρίστες χωρίς δίπλωμα - Ανησυχία στους ντόπιους

Το φετινό καλοκαίρι στον Διάπορο Χαλκιδικής χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη τουριστική δραστηριότητα, με τουρίστες να νοικιάζουν σκάφη χωρίς δίπλωμα και να επιδίδονται σε επικίνδυνες πρακτικές, όπως ζογκλερικά δίπλα σε προπέλες.

Λουόμενοι καταγγέλλουν την κατάσταση με βίντεο που δείχνουν την απερίσκεπτη συμπεριφορά, τόσο των τουριστών όσο και των ενοικιαστών σκαφών, ενώ παρατηρείται έξαρση στην κατανάλωση αλκοόλ και τη διασκέδαση πάνω σε εκατοντάδες σκάφη.



Οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια ενόψει των νέων τουριστικών επενδύσεων που σχεδιάζονται στο νησί, σύμφωνα με το Open.

Διαβάστε ακόμα:Χαλκιδική: Σκάφος προσέκρουσε σε βράχια - Τραυματίστηκαν τρεις επιβαίνοντες

Η Χαλκιδική δεν είναι «ξέφραγο αμπέλι», λένε οι κάτοικοι, ζητώντας άμεση παρέμβαση των Aρχών για να μπει φρένο στην ασυδοσία.

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι εποχή χαλάρωσης, αλλά η ασφάλεια και ο σεβασμός στον τόπο δεν πρέπει να μπαίνουν σε διακοπές.