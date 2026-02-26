Μενού

Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε σακούλες - Ιατροδικαστής στο σημείο

Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλες κατά τη διάρκεια εργασιών στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής. Κινητοποίηση των Αρχών.

Reader symbol
Newsroom
αστυνομια
Ελληνική Αστυνομία | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλες κατά τη διάρκεια εργασιών στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πευκοχωρίου, κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. περίπου στις 18.30 το απόγευμα, προκειμένου να ενημερώσει για ένα μακάβριο θέαμα.

Κατά τη διάρκεια εργασιών, εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη – μέσα σε σακούλες κατά τις πρώτες πληροφορίες.

Αυτή την ώρα, σπεύδει στο σημείο ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει μέχρι στιγμής το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ