Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε σακούλες - Ιατροδικαστής στο σημείο

Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλες κατά τη διάρκεια εργασιών στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πευκοχωρίου, κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. περίπου στις 18.30 το απόγευμα, προκειμένου να ενημερώσει για ένα μακάβριο θέαμα.
Κατά τη διάρκεια εργασιών, εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη – μέσα σε σακούλες κατά τις πρώτες πληροφορίες.
Αυτή την ώρα, σπεύδει στο σημείο ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει μέχρι στιγμής το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής.
