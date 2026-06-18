Χαλκιδική: Νεκρή ηλικιωμένη στο σπίτι της - Ερευνάται η ανθρωποκτονία

Νεκρή εντοπίστηκε μία 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Νικήτης στη Χαλκιδική.
Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από την κόρη της την Πέμπτη (18/6) η οποία σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από το thestival.gr κάλεσε την αστυνομία περίπου στις 14:15 για να αναφέρει το περιστατικό.
Στο σημείο αυτή την ώρα μεταβαίνει ιατροδικαστής, ενώ ερευνάται αν πρόκειται για ανθρωποκτονία.
- Πειραιάς: Τρέχουν να σωθούν από την επίθεση με τρίαινα - Βίντεο ντοκουμέντο
- Δέος στην Ακρόπολη: Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα ολοκληρώθηκε μετά από 220 χρόνια
- Πέθανε η Ντέιβ Τσέις σε ηλικία 35 ετών: Ήταν το «κοριτσάκι του The Ring»
- Στα μαχαίρια Λατινοπούλου - Παϊτέρης: «Μοιάζετε για γύφτισσα» – «Από γύφτο δεν περίμενα τίποτα καλύτερο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.