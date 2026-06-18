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Χαλκιδική: Νεκρή ηλικιωμένη στο σπίτι της - Ερευνάται η ανθρωποκτονία

Νεκρή εντοπίστηκε μία 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Νικήτης στη Χαλκιδική. Οι Αρχές ερευνούν αν πρόκειται για ανθρωποκτονία.

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Νεκρή εντοπίστηκε μία 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Νικήτης στη Χαλκιδική.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από την κόρη της την Πέμπτη (18/6) η οποία σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από το thestival.gr κάλεσε την αστυνομία περίπου στις 14:15 για να αναφέρει το περιστατικό.

Στο σημείο αυτή την ώρα μεταβαίνει ιατροδικαστής, ενώ ερευνάται αν πρόκειται για ανθρωποκτονία.

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