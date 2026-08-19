Πόσο ελληνικό το θες; Στη Χαλκιδική ο Δήμος ξήλωσε «καβατζωμένες» ξαπλώστρες και μετά τις ξαναέβαλαν

Στην απομάκρυνση 100 μόνιμων ομπρέλων προχώρησε ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική χωρίς να έχει υπολογίσει ότι λίγες ώρες αργότερα θα βρίσκονταν πάλι στο ίδιο σημείο.

Η επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, στήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (18/8) από τον Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

Υπάλληλοι του δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Φαρδογιάννη, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός εκσκαφικού απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής.

Ωστόσο, φαίνεται πως η απόφαση αυτή δεν άρεσε σε όσους ανήκαν οι μόνιμες ομπρέλες. Έτσι, λίγες ώρες αργότερα, τοποθέτησαν ξανά ομπρέλες στην παραλία σα να μη συνέβη τίποτα.

Οι καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων αναφέρουν ότι αυτοί, που βάζουν τις ομπρέλες είναι αυτοί, που έχουν σπίτια στην περιοχή αλλά δεν κατοικούν οι ίδιοι και τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα «πακέτο» δωματίου μαζί με «μόνιμη θέση» στην παραλία.