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Χαλκιδική: Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης σε παραλία - Νοίκιασε jet ski σε ανήλικο χωρίς άδεια

Συνελήφθη από τις αρχές ιδιοκτήτης επιχείρησης με θαλάσσια μέσα αναψυχής, επειδή νοίκιαζε παράνομα jet ski σε άτομα χωρίς άδεια, ανάμεσά τους και σε ένα ανήλικο.

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Jet Ski | Pixabay
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Ιδιοκτήτης επιχείρησης  θαλάσσιων μέσων αναψυχής συνελήφθη στη Χαλκιδική, στην παραλία «Χρουσσώ». 

Από έρευνα του Λιμενικού, προέκυψε ότι δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα jet ski είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν άδεια χειριστή ταχυπλόου, ενώ ένας από τους χρήστες ήταν ανήλικος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 39χρονος φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των στελεχών της Λιμενικής Αρχής κατά τη διενέργεια του νόμιμου ελέγχου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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