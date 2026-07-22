Μενού

Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 57χρονος Γερμανός σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής

Στο κεφάλι τραυματίστηκε 57χρονος υπήκοος Γερμανίας, σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στην παραλία Συκιά, στη Χαλκιδική.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ | Intime
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στο κεφάλι τραυματίστηκε 57χρονος υπήκοος Γερμανίας, σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στην παραλία Συκιά, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 57χρονος τραυματίστηκε έπειτα από βουτιά στη θάλασσα.

Αρχικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ