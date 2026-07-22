Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 57χρονος Γερμανός σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής

Στο κεφάλι τραυματίστηκε 57χρονος υπήκοος Γερμανίας, σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στην παραλία Συκιά, στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 57χρονος τραυματίστηκε έπειτα από βουτιά στη θάλασσα.
Αρχικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για ιατρική περίθαλψη.
Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
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