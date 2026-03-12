Χαλκιδική: Ξεκινά η δίκη για τον θάνατο της 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης το 2024

Έξι άτομα αναμένεται να καθίσουν στο εδώλιο σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ πρόκειται για τους τρεις ιδιοκτήτες της επιχείρησης, τη ναυαγοσώστρια, τον αρχηγό της κατασκήνωσης αλλά και την ομαδάρχισσα της άτυχης 8χρονης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου του 2024 όταν η μικρή με τα υπόλοιπα παιδιά υποτίθεται ότι βρίσκονταν στο εστιατόριο της κατασκήνωσης, οδηγήθηκαν στα σπιτάκια, όπου εκεί καταμετρήθηκαν πριν κοιμηθούν για τον μεσημεριανό ύπνο.

Εκεί, δεν βρισκόταν η 8χρονη, αναζητήθηκε, σήμανε συναγερμός στην κατασκήνωση και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στα δικαστήρια Πολυγύρου βρίσκονται οι γονείς της 8χρονης και αυτό, που ζητούν είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι της τραγικής ιστορίας, που συγκλόνισε τη Χαλκιδική και όχι μόνο.