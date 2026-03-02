Χαμός και στις ελληνικές αερομεταφορές λόγω πολέμου: Ποιες πτήσεις ακυρώνονται

Εν μέσω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ακυρώνονται σήμερα (2/3).

Από το πρωί, έχουν ακυρωθεί δέκα πτήσεις, προς Μπαχρέιν, Αμπού Ντάμπι και Τελ Αβίβ και συνεχίζουν να ακυρώνονται.

Παράλληλα, σήμερα έχουν ακυρωθεί αφίξεις από Μπαχρέιν, Αμπού Ντάμπι, Τζέντα, Τελ Αβίβ όπως σημειώνει ο ΣΚΑΙ, αλλά και Βυρητό όπου μάλιστα, πριν από λίγο χτυπήθηκε ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ από τους IDF.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από εχθές περισσότερες από 45 πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί, ενώ η εικόνα αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις 4,5 Μαρτίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Πτήσεις: Τι ισχύει για τα διεθνή αεροδρόμια

Ίδια εικόνα επικρατεί και στα διεθνή αεροδρόμια και μόνο σήμερα Δευτέρα (2/3) έχουν ακυρωθεί πάνω από 1.200 πτήσεις, ενώ το Σαββατοκύριακο ο αριθμός ξεπέρασε τις 5.900 πτήσεις.

Γενικότερα, τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι, παραμένουν κλειστά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες αποκλεισμένους από όλον τον κόσμο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.