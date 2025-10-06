Μενού

Χαμός σε λεωφορείο: Ο οδηγός τα ακούει για τα καλά γιατί βάζει κόσμο ενώ δεν έχει χώρο ούτε για ανάσα

«Όταν βλέπεις ότι δεν χωράνε, δεν βάζεις κι άλλο κόσμο μέσα, το ξέρεις αυτό».

Λεωφορείο στην Αθήνα
Οδηγός λεωφορείου «τα άκουσε» από επιβάτισσα γιατί άνοιγε τις πόρτες ενώ δεν είχε άλλη χωρητικότητα και οι επιβάτες ήθελαν να φτάσουν στην ώρα τους στα ΚΤΕΛ.

«16:30 ώρα φεύγει το λεωφορείο, ντροπή σου, ντροπή σου» φωνάζει αρχικά η επιβάτισσα στον οδηγό: «Ναι ωραία, ούτε ταξί δεν έχει όμως τώρα, ποιος θα με πάει εμένα στα ΚΤΕΛ ας πούμε;».

Στη συνέχεια λένε στον οδηγό: «Όταν βλέπεις ότι δεν χωράνε, δεν βάζεις κι άλλο κόσμο μέσα, το ξέρεις αυτό».

Ο οδηγός απάντησε: «Άμα δεν ανοίξω την πόρτα θα μου κάνουν καταγγελία».

«Δεν σου κάνει κανένας καταγγελία όταν είσαι γεμάτος. Δηλαδή τώρα που θα χάσουμε όλοι το ΚΤΕΛ τι θα γίνει; Και αυτοί που είναι μέσα και αυτοί που είνα έξω θα το χάσουμε τώρα. Τώρα αυτό που κάνεις είναι χειρότερο, τα έκανε χειρότερα» του λένε. 

Όμορφες καθημερινές στιγμές.     


 

