Ακραίο περιστατικό βίας στο Ίλιον: 16χρονος χτύπησε τον οδηγό μετά από καβγά

Ακόμη ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε, σε λεωφορείο της Αθήνας, με θύμα έναν οδηγό.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ Φώτη Νικολακόπουλο, το περιστατικό έγινε στο λεωφορείο 719 που ξεκινάει από το Ίλιον και φθάνει μέχρι σταθμό Λαρίσης.

Το Σάββατο (27/09) επί της Λεωφόρου Μπαλατιανής, ο οδηγός είδε έναν ανήλικο που έτρεχε προς τη στάση για να προλάβει το λεωφορείο. Τότε, του άνοιξε την τελευταία πόρτα περιμένοντας τον να φτάσει στο σημείο.

Ο ανήλικος, με βάση τα όσα μεταφέρει ο κύριος Νικολακόπουλος στο Action24, μπήκε στο όχημα και πέταξε τις παντόφλες που φορούσε. Τότε, ο οδηγός σηκώθηκε από τη θέση του για να του κάνει παρατήρηση και ο 16χρονος τον έβρισε.

Aφού κλιμακώθηκε η ένταση, ο ανήλικος έδωσε μπουνιά στον οδηγό με αποτέλεσμα να του σπάσει τα γυαλιά, το δόντι και να χτυπήσει το αριστερό του χέρι.

Ο οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία, και ο 16χρονος συνελήφθη. Ωστόσο, οι γονείς του ανήλικου έκαναν μήνυση και έκανε αντίστοιχα και ο οδηγός.